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Depremden saniyeler önce bildirim geldi! Sinyal sistemi nasıl çalışıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 14:17
Güncelleme:03.01.2024 14:18
Erken uyarı sistemi, Japonya ve Marmara depremlerini önceden bildirmişti. Cep telefonlarına deprem öncesi gelen erken uyarı sisteminin nasıl çalıştığına bakıyoruz…
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