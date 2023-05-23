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Depremden etkilenen İskenderun'da bin 451 konutun inşası sürüyor

A Haber
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Giriş: 23.05.2023 13:03
Son dakika haberleri… Depremden etkilenen Hatay İskenderun'da bin 451 konutun inşaatı sürüyor. Düğünyurdu Mahallesi'nde 492, Aşkarbeyli Mahallesi'nde 959 konut yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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