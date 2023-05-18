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Depremden 3 ay sonra evlerine dönen aile şoke oldu: Bu bize Allah’ın hediyesi

İHA
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Giriş: 18.05.2023 09:07
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Asrın felaketine evlerinde yakalanan Tat ailesi, depremin ardından hasar alan dairelerine giremedi. Büyük yıkımdan 100 gün sonra evlerine geri dönen aile fertlerinin ilk işi, mutfak masası üzerindeki küçük fanustaki balığa bakmak oldu. Normal şartlarda yem yemeden 2 hafta yaşayabilen Japon balığı, bulunduğu küçücük fanusta depremden 100 gün sonra hayatta kalmayı başardı.
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