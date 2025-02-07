07 Şubat 2025, Cuma
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Depremdeki yardım seferberliği! Türkiye’nin gücü devlet ve millet birliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 ilde tamamlanan konutların teslimini yaptı. Dört ile yapılan canlı bağlantıyla oradaki konutları da inceledi. Deprem bölgesine yardım yapan ülke, kurum ve firmalar da unutulmadı. Her birine, birliğin sembolü Anadolu karanfili plaketi verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu anlattı.