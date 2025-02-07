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Depremdeki yardım seferberliği! Türkiye’nin gücü devlet ve millet birliği

Depremdeki yardım seferberliği! Türkiye’nin gücü devlet ve millet birliği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 11:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 ilde tamamlanan konutların teslimini yaptı. Dört ile yapılan canlı bağlantıyla oradaki konutları da inceledi. Deprem bölgesine yardım yapan ülke, kurum ve firmalar da unutulmadı. Her birine, birliğin sembolü Anadolu karanfili plaketi verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu anlattı.
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Depremdeki yardım seferberliği! Türkiye’nin gücü devlet ve millet birliği
Türkiye’nin gücü devlet ve millet birliği
Türkiye’nin gücü devlet ve millet birliği
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