20 Şubat 2023, Pazartesi
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Depremde tarla 3 metre kaydı! İşte depremin yıkıcı etkisi
A Haber muhabiri Hande Bayraktar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremnin zarar verdiği bir tarladan detayları aktardı. MTA’dan Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Akın Kürçer, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kürçer, “Depremlerde tarla sınırları yer değiştirdi.” ifadelerini kullandı.