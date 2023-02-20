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Depremde tarla 3 metre kaydı! İşte depremin yıkıcı etkisi

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 16:29
A Haber muhabiri Hande Bayraktar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremnin zarar verdiği bir tarladan detayları aktardı. MTA’dan Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Akın Kürçer, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kürçer, “Depremlerde tarla sınırları yer değiştirdi.” ifadelerini kullandı.
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Depremde tarla 3 metre kaydı
Depremde tarla 3 metre kaydı
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