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Depremde kimlik kartını kaybedenler için mobil destek

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 16:13
Depremde kimlik kartını kaybedenler için mobil nüfus hizmeti aracı hizmet vermeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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