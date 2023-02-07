07 Şubat 2023, Salı
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Depremde enkaz altında kalan Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiği duyuruldu
Dün sabah Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından birçok ilde göçük meydana gelmişti. Göçük yaşanan illerden biri de Adıyaman'dı. Binlerce insanın göçük altında kaldığı gibi AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da göçük altında olduğu tespit edilmişti. Yakup Taş ile ilgili acı haber, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’dan geldi. Yavuz, Milletvekili Taş'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yavuz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun."