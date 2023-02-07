07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremde enkaz altında kalan Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiği duyuruldu

Depremde enkaz altında kalan Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiği duyuruldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2023 16:34
Dün sabah Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından birçok ilde göçük meydana gelmişti. Göçük yaşanan illerden biri de Adıyaman'dı. Binlerce insanın göçük altında kaldığı gibi AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da göçük altında olduğu tespit edilmişti. Yakup Taş ile ilgili acı haber, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’dan geldi. Yavuz, Milletvekili Taş'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yavuz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun."
Yakup Taş’ın hayatını kaybettiği duyuruldu
Yakup Taş'ın hayatını kaybettiği duyuruldu
Video çekerken ev üstüne böyle yıkıldı
Video çekerken ev üstüne böyle yıkıldı
Kahramanmaraş depremi açıklaması!
Kahramanmaraş depremi açıklaması!
Mehmetçik depremzedeler için devrede!
Mehmetçik depremzedeler için devrede!
Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!
Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!
Devlet afet bölgesinde seferber!
Devlet afet bölgesinde seferber!
10 il Afet Bölgesi ve HAL ilan edildi
10 il Afet Bölgesi ve HAL ilan edildi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde
Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde
33 saat sonra mucize kurtuluş
33 saat sonra mucize kurtuluş
30 saat sonra gelen mucize
30 saat sonra gelen mucize
Seninleyim Türkiye’m kampanyası başlatıldı!
"Seninleyim Türkiye'm" kampanyası başlatıldı!
Daha Fazla Video Göster