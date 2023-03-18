18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremde can kaybı yükseldi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

Depremde can kaybı yükseldi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 19:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AFAD merkezinde yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Oktay ayrıca bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 22'sinin tamamlandığını duyurdu. İşte detaylar...
Depremde can kaybı yükseldi!
Depremde can kaybı yükseldi!
Çanakkale’de çifte açılış!
Çanakkale'de çifte açılış!
Tahıl Koridoru Anlaşması uzadı
Tahıl Koridoru Anlaşması uzadı
Şebeke suyu su verilmeye başlandı!
Şebeke suyu su verilmeye başlandı!
CHP HDP buluşma planına Bahçeli’den tepki
CHP HDP buluşma planına Bahçeli'den tepki
İşte yeni modelin çalışma sistemi
İşte yeni modelin çalışma sistemi
AFAD sözde bağışçıları ifşa edecek
AFAD "sözde bağışçıları" ifşa edecek
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Kılıçdaroğlu’na Tutum Belgesi dayatması
Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatması
Nisanda gök Türklerin!
Nisanda gök Türklerin!
İşte terörden temizlenen Afrin!
İşte terörden temizlenen Afrin!
Halk TV’den Selahattin Demirtaş güzellemesi!
Halk TV'den Selahattin Demirtaş güzellemesi!
Daha Fazla Video Göster