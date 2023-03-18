Depremde can kaybı yükseldi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AFAD merkezinde yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Oktay ayrıca bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 22'sinin tamamlandığını duyurdu. İşte detaylar...