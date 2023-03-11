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Depremde can kaybı artıyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer'den son dakika açıklamaları

A Haber
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Giriş: 11.03.2023 18:53
Son dakika haberleri... Deprem felaketinin 34. gününde AFAD Başkanı Yunus Sezer son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Depremde can kaybı 47 bin 975 oldu.
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