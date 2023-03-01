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Depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkıldı

İHA
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Giriş: 01.03.2023 11:11
Adana’da 1998 depreminde hasar alan ve güçlendirilen, son depremde de ağır hasar aldığı için boşaltılan Ayas Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı.
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