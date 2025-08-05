05 Ağustos 2025, Salı
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Depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisenin restorasyonu tamamlandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasar alan tarihi İçkale'deki 1600 yıllık Saint George Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Restorasyonu 2023 yılı temmuz ayında başlayan ve daha önce de sanat galerisi ve sergi salonu olarak kullanılan kilise, 10 Ağustos’ta açılacak.