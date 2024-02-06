Depremde 3 evladını ve eşini kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde oturdukları 8 katlı apartman 6 şubat depremlerinde yıkıldı. Faruk Çeçen o enkazdan 4 gün sonra kurtarıldı. Deprem ondan 3 evladını ve eşini aldı...

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