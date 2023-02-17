Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 23 basın mensubu ve sektör çalışanı ile bu kişilerin 17 yakını hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

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