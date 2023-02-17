17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti

Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2023 12:02
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 23 basın mensubu ve sektör çalışanı ile bu kişilerin 17 yakını hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti
Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti
Mehmetçik deprem bölgesinde
Mehmetçik deprem bölgesinde
Deprem bir köyü haritadan sildi
Deprem bir köyü haritadan sildi
Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti
Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti
Depremzedelere nakdi yardım
Depremzedelere nakdi yardım
Dev kayalar köye yuvarlandı
Dev kayalar köye yuvarlandı
Yardım için tren kiraladı
Yardım için tren kiraladı
Mezar taşlarına yansıyan acı
Mezar taşlarına yansıyan acı
Depremin yaraları sarılıyor
Depremin yaraları sarılıyor
Deprem anları kamerada
Deprem anları kamerada
Yol paramparça oldu
Yol paramparça oldu
Bina güçlendirme nasıl yapılıyor?
Bina güçlendirme nasıl yapılıyor?
Daha Fazla Video Göster