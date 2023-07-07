Deprem yıktı, devlet ihya etti! TOKİ afet sonrası Simav’a 928 konut yaptı

Devlet, Kütahya Simav'da 19 Mayıs 2011'de meydana gelen 5,9’luk deprem sonrası yeni konutlar yaptı. İlçede meydana gelen depremde 928 afet konutu 6 ay sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Ürettiği yeni yaşam alanlarında yaşayan nüfusun sağlıklı bir sosyal hayat sürebilmesi için de çalışmalar yapan TOKİ, bu kapsamda 5 lise, 3 ilköğretim, 4 atölye, anaokulu, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve ticaret merkezini Simav'a kazandırdı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer anlattı.

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