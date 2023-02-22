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"Deprem vergileri nerede?" manipülasyonu... Hangi depremde ne kadar harcandı?

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Giriş: 22.02.2023 10:10
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Türkiye'nin 11 ilinde yıkıcı etki gösterdi. Tam da böylesi bir dönemde "Deprem vergileri nerede?" sorusuyla bazı kesimler manüpülasyon peşine düştü. İşte kalem kalem toplanan deprem vergisi ve yapılan yardım ve yatırımlar...
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Deprem vergileri nerede? manipülasyonu
"Deprem vergileri nerede?" manipülasyonu
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