Deprem travmasını aşmak için psikolojik destek nasıl veriliyor?

6 Şubat'tan beri meydana gelen yıkıcı depremleri yaşayan çok sayıda kişi psikolojik olarak da büyük yara aldı. Peki travmayı aşmak için psikolojik destek nasıl veriliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan klinik psikolog Dr. Özlem Koç anlattı.

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