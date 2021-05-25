Deprem toplanma alanına kentsel dönüşüm! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na protesto: 1 kişi yaralandı

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında temel atma görenine katılmak için Eyüpsultan'a giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahalleli tarafından protesto edildi. Yaşanan arbedede bir kişi yaralanırken, yeşil alan ve parkın yıkılacak olmasına tepki gösteren bir kişi, "Burası deprem toplanma alanı. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız." dedi.

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