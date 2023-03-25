25 Mart 2023, Cumartesi
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Deprem soruşturmalarında 317 şahıs tutuklandı
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi. İmara aykırı değişikliği tespit edilen bin 431 şüpheli gözaltına alındı. 314 şüpheli hakkında yakalama, 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hırsızlık soruşturmalarında tutuklu sayısı 312 oldu. Soruşturmaları kapsamında, 474 olayla ilgili 467 şüpheli saptandı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.