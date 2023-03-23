23 Mart 2023, Perşembe
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Deprem soruşturmalarına ilişkin ilk iddianame Şanlıurfa'da düzenlendi
Deprem soruşturmalarında ilk iddianame Şanlıurfa'da düzenlendi. 14 kişinin öldüğü apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame yazıldı. Depremde yıkılan bina soruşturmalarında 302 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan 106'sı müteahhit, 163'ü yapı denetim sorumlusu. Soruşturmalarda son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.