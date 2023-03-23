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Deprem soruşturmalarına ilişkin ilk iddianame Şanlıurfa'da düzenlendi

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 13:27
Deprem soruşturmalarında ilk iddianame Şanlıurfa'da düzenlendi. 14 kişinin öldüğü apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame yazıldı. Depremde yıkılan bina soruşturmalarında 302 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan 106'sı müteahhit, 163'ü yapı denetim sorumlusu. Soruşturmalarda son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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