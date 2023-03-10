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Deprem soruşturmaları! Yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 09:25
Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda tutuklanan sayısı 269'a yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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