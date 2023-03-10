Deprem soruşturmaları! Yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi

Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda tutuklanan sayısı 269'a yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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