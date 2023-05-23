Deprem sonrası hayatı kabusa döndü: Böyle şeyleri filmlerde olur zannediyorduk

Akılalmaz olay Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye’de, meydana geldi. Kayıtlara ölü olarak geçen 48 yaşındaki Halil Yılmaz, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Seçimlerde oy kullanamayan, ilaç alamayan ve sigortasını ödeyemeyen Yılmaz’ın, eşinin hesabına da AFAD tarafından 100 bin lira nakdi yardım yapıldı. Parayı hemen iade ettiğini söyleyen Yılmaz, “Böyle şeyler filmlerde olur zannederdik, maalesef başımıza geldi” dedi. İşte ilginç olayın ayrıntıları...