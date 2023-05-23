23 Mayıs 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Deprem sonrası hayatı kabusa döndü: Böyle şeyleri filmlerde olur zannediyorduk
Akılalmaz olay Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye’de, meydana geldi. Kayıtlara ölü olarak geçen 48 yaşındaki Halil Yılmaz, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Seçimlerde oy kullanamayan, ilaç alamayan ve sigortasını ödeyemeyen Yılmaz’ın, eşinin hesabına da AFAD tarafından 100 bin lira nakdi yardım yapıldı. Parayı hemen iade ettiğini söyleyen Yılmaz, “Böyle şeyler filmlerde olur zannederdik, maalesef başımıza geldi” dedi. İşte ilginç olayın ayrıntıları...