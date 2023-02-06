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Deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları

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Giriş: 06.02.2023 16:01
Son dakika haberi... 10 ili vuran depremde 7 bin 3 yaralı var, 2 bin 818 bina çöktü. 7,7'lik deprem sonrası birçok ülkeden taziye mesajları geldi.
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Taziye ve dayanışma mesajları
Taziye ve dayanışma mesajları
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