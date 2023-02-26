Deprem sonrası devreye alınan destekler! Hazine’den 46 maddede deprem destekleri

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası devlet destekleri birçok koldan devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı destekleri 46 başlıkta anlattı. İşte o destek ve tebirlerin detayları...

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