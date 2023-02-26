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Deprem sonrası devreye alınan destekler! Hazine’den 46 maddede deprem destekleri

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Giriş: 26.02.2023 16:03
11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası devlet destekleri birçok koldan devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı destekleri 46 başlıkta anlattı. İşte o destek ve tebirlerin detayları...
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