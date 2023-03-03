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Deprem sonrası DASK'a 314 bin ihbar! Geri ödeme 1,5 milyar liraya ulaştı

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 12:46
Deprem sonrası DASK'a yapılan ihbar sayısı 314 bini aştı. DASK geri ödemesi ise 1,5 milyar liraya ulaştı. En çok Doğal Afet Sigortaları Kurumu ihbarı Hatay'dan geldi. İhbarların yüzde 83'ünü hafif hasarlı konutlar oluşturdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel  aktardı.
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