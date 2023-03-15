15 Mart 2023, Çarşamba
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Deprem sonrası AK Parti grubu toplanıyor! Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşacak
Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle yapılamayan AK Parti Grup Toplantısı bugün yapılacak. Başkan Erdoğan Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek. Erdoğan'ın gündeminde deprem ve sonrasında yapılan çalışmalar, 14 Mayıs seçimleri ve gündeme ilişkin diğer başlıkların olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın önemli konukları da olacak bugün. Ankara'nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.