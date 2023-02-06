Deprem son dakika gelişmeleri! Tüm spor müsabakaları iptal edildi... AHABER - Haberler, Son Dakika Haberleri, Ahaber canlı yayın

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Binalarda yıkılma tehlikesi var. Tüm spor müsabakaları iptal edildi. A Haber ekipleri canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

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