21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem sırasında büyük panik

Deprem sırasında büyük panik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2023 09:20
Hatay'da peş peşe yaşanan deprem anında bir vatandaş telefonuyla kayda girdi. İşte yaşanan o panik anları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem sırasında büyük panik
Deprem sırasında büyük panik
Hatay’da son durum
Hatay’da son durum
Sağlık ekipleri teyakkuz halinde!
Sağlık ekipleri teyakkuz halinde!
Mersin’de okullara 1 gün ara!
Mersin’de okullara 1 gün ara!
Gaziantep’te son durum ne?
Gaziantep’te son durum ne?
Hatay’da 6 can kaybı, 294 yaralı
Hatay'da 6 can kaybı, 294 yaralı
Erdoğan deprem sırasında afet merkezindeydi
Erdoğan deprem sırasında afet merkezindeydi
Kediyi kurtarmak isterken depreme yakalandılar
Kediyi kurtarmak isterken depreme yakalandılar
Depremin net görüntüsü araç kamerasında
Depremin net görüntüsü araç kamerasında
MHP’li Savaş depreme canlı yayında yakalandı
MHP'li Savaş depreme canlı yayında yakalandı
Hatay’da deprem anı: Büyük panik
Hatay'da deprem anı: Büyük panik
Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı
Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı
Daha Fazla Video Göster