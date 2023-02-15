Deprem siloları yıktı! Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli deprem Gaziantep'te de büyük yıkıma yol açtı. Tarihi Gaziantep Kalesi kısmen yıkılırken Nurdağı'nda mısır ve buğday siloları büyük zarar gördü. Kent merkezinde ise binalarda hasar tespit çalışmaları başladı. İşte tüm detaylar…

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