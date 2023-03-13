13 Mart 2023, Pazartesi
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Deprem sigortası (DASK) yeterli mi? Konut sigortası da ayrıca yapılmalı mı?
Deprem felaketinin ardından deprem sigortası yeniden gündeme geldi. Konutlar için deprem sigortası yeterli mi? Ayrıca konut sigortası da yapılmalı mı? A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı. Sigortacı Uğur Karakum, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.