Deprem şehitleri Malatya’da da unutulmadı!

Asrın felaketinde hayatını kaybedenler, depremin yıl dönümünde dualarla anıldı. Depremzedeler, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek için mezarlıklara akın etti. Gözyaşları içinde dualar edilirken, hüzün dolu anlar yaşandı. Depremde en büyük yıkımlardan birini yaşayan Malatya’da da vatandaşlar, sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Detayları, Malatya’da bulunan A Haber muhabiri Barış Türel, Malatya Şehir Mezarlığı’ndan aktardı.

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