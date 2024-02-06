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Deprem şehitleri için okullarda saygı duruşu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 10:02
Okullarda deprem şehitleri için saygı duruşu düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açıklamalarda bulundu.
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