Deprem psikolojisi nasıl yenilir? Deprem korkusu nasıl geçer?

Büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan deprem binlerce insanda psikolojik olarak da etki bıraktı. En çok görülen sorun ise deprem korkusu... Peki bu korku nasıl azaltılır? Bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş aktardı.

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