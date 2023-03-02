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Deprem psikolojisi nasıl yenilir? Deprem korkusu nasıl geçer?

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 11:47
Büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan deprem binlerce insanda psikolojik olarak da etki bıraktı. En çok görülen sorun ise deprem korkusu... Peki bu korku nasıl azaltılır? Bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş aktardı.
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