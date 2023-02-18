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Deprem provokasyonlarının merkez üssü: Ekşi Sözlük! Yalan yanlış başlıklarla kaos ortamı oluşturup günler sonra delilleri yok ettiler

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Giriş: 18.02.2023 23:58
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası, başta muhalefet ve muhalefet yakın medya kuruluşları algı operasyonlarına başladı. Devletin sahadaki çalışmalarını görmezden gelerek kara propaganda üreten kurumlara bir destek de Ekşi Sözlük isimli internet sitesinden geldi. Açılan onlarca yalan dolu başlıkla, halkı galeyana getiren sözlük, asılsız haberlerin yayılması sonrasında ise bir gecede delilleri yok etti. Twitter'da Ekşi Sözlük'te yaşanan skandalları gündeme getiren '@Abese_irca' isimli kullanıcı, "Konuyla alakalı onlarca başlık açıldı ama başlıklarda verilen linklerde video ya da bu iddialara delil olabilecek hiçbir şey yoktu. Amaç bunu sözlükte konuşturmak okuyucuları provoke etmekti. Provokasyonun seviyesini giderek artırdılar. Bir süre sonra iç savaş başlıkları açıldı." diyerek yaşananları özetledi.
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