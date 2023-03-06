Deprem mahalleyi yerle bir etti! 256 kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler Gaziantep Nurdağı'na bağlı Sakçagözü Mahallesi'ni de vurdu. Mahallede çok sayıda ev yıkıldı, 256 kişi de yaşamını yitirdi.

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