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DEPREM köyü ortadan ikiye böldü

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Giriş: 15.02.2023 10:46
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afet sonrası yarıklar oluştu. Yarıklar nedeniyle Gökçedere Köyü ortadan ikiye ayrıldı. İşte depremin şiddetini gözler önüne seren korkunç görüntüler...
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