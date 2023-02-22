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Deprem Hatay'ın köylerini de yıktı

A Haber
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Giriş: 22.02.2023 11:00
Deprem bölgesinde 200 bin konut ve 70 bin köy evinin inşasına Mart ayında başlanacak. Ayrıntıları Hatay'dan A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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