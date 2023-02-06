06 Şubat 2023, Pazartesi
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Deprem hangi fayları etkiledi? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de bölge bölge uyardı
Son dakika haberi... Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden de hissedildi. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Daha büyük bir depremi tetikler mi? İstanbul depremini etkiler mi? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal ve deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.