Deprem fırtınası ne kadar sürecek? 6,2 büyük depremin habercisi mi?

Önce İstanbul'da 6, 2 bugün sabah ise Kütahya'da 4'ün üzerinde 2 deprem ve devam eden artçılar. Türkiye deprem fırtınasıyla karşı karşıya. Peki bu sarsıntılar neyin habercisi? Depremler ne mesaj veriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Doç. Dr. Sinan Cansız değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN