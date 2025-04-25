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Deprem fırtınası ne kadar sürecek? 6,2 büyük depremin habercisi mi?

Deprem fırtınası ne kadar sürecek? 6,2 büyük depremin habercisi mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 16:09
Önce İstanbul'da 6, 2 bugün sabah ise Kütahya'da 4'ün üzerinde 2 deprem ve devam eden artçılar. Türkiye deprem fırtınasıyla karşı karşıya. Peki bu sarsıntılar neyin habercisi? Depremler ne mesaj veriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Doç. Dr. Sinan Cansız değerlendirdi.
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Deprem fırtınası ne kadar sürecek? 6,2 büyük depremin habercisi mi?
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