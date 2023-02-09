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Deprem felaketinde 85 saat sonra yeni mucizeler! 85 saat sonra 'BURADAYIM' sesi

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Giriş: 09.02.2023 18:22
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikiz depremlerde 85.saat geride kaldı. Dünyadan da pek çok ülke Türkiye'de olanları takip ediyor. 85.saat geride kalmasına rağmen yaşanan mucize kurtuluşlar devam ediyor. 85 saat sonra enkazın altından 'BURADAYIM' sesi geldi ve sağ olarak kurtarıldı. Arama-kurtarma ekipler zorlu hava şartlarına rağmen canla başla calışmaya devam ediyor.
Deprem felaketinde 85 saat sonra yeni mucizeler!
Deprem felaketinde 85 saat sonra yeni mucizeler!
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