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Deprem bütün köyü yerler bir etti! Depremzedeler köyü terk etti

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 10:20
Deprem, Hatay'ın en uzak köyü Hacılar'ı yerle bir etti. Köyü tamamen terk eden depremzedelerden geriye akıllarına kazınan anıları kaldı. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgedeki izlenimlerini anlattı.
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