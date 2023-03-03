Deprem bütün köyü yerler bir etti! Depremzedeler köyü terk etti

Deprem, Hatay'ın en uzak köyü Hacılar'ı yerle bir etti. Köyü tamamen terk eden depremzedelerden geriye akıllarına kazınan anıları kaldı. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgedeki izlenimlerini anlattı.

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