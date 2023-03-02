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Deprem bölgesinin yeniden inşası! Bakan Kurum: 12 bin 781 konutun yapım aşamasını başlattık

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Giriş: 02.03.2023 14:43
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Tüm illerimizde 604 bin 856 bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. 12 bin 781 konutun yapım aşamasını başlattık.” derken Bakan Karaismailoğlu ise “Sıkıntılı ve acılı geçen günlerin üstesinden geldikten sonra inşallah Adıyaman'da da hareketliliği artırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada hem geçici dükkanla, hem geçici prefabriklerin imalatlarına başladık.” ifadelerini kullandı.
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