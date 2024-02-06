Deprem bölgesinin kahramanı A Haber'de: İnsanlar enkazdayken dinlenmek istemedik!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri asrın felaketinin 1. yılını yad ediyor. Deprem bölgesinin kahramanlarından vinç operatörü Metin Çolak, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.