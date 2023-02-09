09 Şubat 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasara neden olan 7.7 büyüklüğünde depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin ilk anından itibaren devlet tüm birimleriyle sahada olurken, milyonlarca vatandaşımız da deprem bölgelerine yardımlarını gönderdi. Ancak bölgede provokasyonlar da eksik olmuyor. Son olarak İskenderun'da canlı yayın yapan İsmail Saymaz, buraya yardım gelmiyor deyince sert tepkiyle karşılaştı.