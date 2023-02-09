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Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2023 10:59
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasara neden olan 7.7 büyüklüğünde depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin ilk anından itibaren devlet tüm birimleriyle sahada olurken, milyonlarca vatandaşımız da deprem bölgelerine yardımlarını gönderdi. Ancak bölgede provokasyonlar da eksik olmuyor. Son olarak İskenderun'da canlı yayın yapan İsmail Saymaz, buraya yardım gelmiyor deyince sert tepkiyle karşılaştı.
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