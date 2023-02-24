24 Şubat 2023, Cuma
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Deprem Bölgesine kalıcı konutlar! İşte Adıyaman’ın kurulacağı yer
Adıyaman merkez Örenli’de 26 bin TOKİ konutu inşa edilecek. Adıyaman'da 10 bin köy konutu kültürel dokuya uygun yapılacak. TOKİ, Besni'de 2 bin 500, Kahta'da bin 242 konut inşa edecek. Gölbaşı'na 5 bin, Tut'a 850 TOKİ konutu yapıalcak. Adıyaman’ın kurulacağı yeni yeri A Haber görüntüledi.