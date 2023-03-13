Deprem bölgesine kalıcı konutlar! İlk kazma vuruldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle Kahramanmaraş ilinin Duldakiroğlu ilçesinde yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Malatya'da TOKİ eliyle ilk etapta 1823 konut yapılacak. Malatya'dan detayları A Haber muhabiri Barış Türel anlattı. Gaziantep'in Burdağı ve İslahiye ilçelerinde ise ilk etapta 855 konut yapılıyor. Esra Arpa'da son durumu anlattı.

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