13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem bölgesine kalıcı konutlar! İlk kazma vuruldu

Deprem bölgesine kalıcı konutlar! İlk kazma vuruldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2023 15:47
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle Kahramanmaraş ilinin Duldakiroğlu ilçesinde yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Malatya'da TOKİ eliyle ilk etapta 1823 konut yapılacak. Malatya'dan detayları A Haber muhabiri Barış Türel anlattı. Gaziantep'in Burdağı ve İslahiye ilçelerinde ise ilk etapta 855 konut yapılıyor. Esra Arpa'da son durumu anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Açılış izni olmadığı ortaya çıktı
Açılış izni olmadığı ortaya çıktı
CHP’de adaylık başvuruları başladı!
CHP'de adaylık başvuruları başladı!
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Deprem bölgesine kalıcı konutlar
Deprem bölgesine kalıcı konutlar
Adayımız Recep Tayyip Erdoğan
"Adayımız Recep Tayyip Erdoğan"
81 ile seçim tedbirleri genelgesi!
81 ile seçim tedbirleri genelgesi!
IMF talimatı Batı medyasından mı?
IMF talimatı Batı medyasından mı?
Deprem sigortası yeterli mi?
Deprem sigortası yeterli mi?
Destici AK Parti Genel Merkezi’ne geldi
Destici AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Rusya’dan 14 Mayıs yorumu
Rusya'dan "14 Mayıs" yorumu
Bakan Varank’ın acı günü
Bakan Varank'ın acı günü
CHP MYK saat 14’te toplanıyor
CHP MYK saat 14'te toplanıyor
Daha Fazla Video Göster