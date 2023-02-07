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Deprem bölgesine gönüllü akını! AFAD koordinesinde gönüllüler ve personel bölgeye gidiyor

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 11:11
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen birçok gönüllü var. İstanbul Havalimanı'nda gönüllü yoğunluğu yaşanıyor. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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