Deprem bölgesine gönüllü akını! AFAD koordinesinde gönüllüler ve personel bölgeye gidiyor

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen birçok gönüllü var. İstanbul Havalimanı'nda gönüllü yoğunluğu yaşanıyor. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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