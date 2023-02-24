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Deprem bölgesine doğalgaz arzı nasıl sağlanıyor? Ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 09:23
İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta doğalgaz arz çalışmaları sürüyor. Ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor. Arıza giderilen noktalara doğal gaz ulaşmaya başladı. Peki ekipler nasıl bir çalışma yapıyor, vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan doğalgaz dağıtım firması CEO’su Yaşar çıkış anlattı.
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