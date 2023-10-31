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Deprem bölgesine büyük müjde! 50 bin konut teslim ediliyor! Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi

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Giriş: 31.10.2023 16:55
Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen çifte deprem felaketinin ardından bölgede hızla yaraları sararken; deprem konutları da peş peşe bitirilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bölgede 50 bin konutun 1 ay içerisinde depremzedelere teslim edileceğini duyurdu.
50 bin konut teslim ediliyor!
50 bin konut teslim ediliyor!
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