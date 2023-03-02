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Deprem bölgesindeki soruşturmalarda tutuklu sayısı 218'e yükseldi

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 11:41
Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de enkazdan delil toplama işlemleri tamamlandı. Enkazlardan 8 bin karot örneği alındı, davalara dayanak olacak. Uzman ekipler yıkılan binaların enkazlarında delil topluyor. Arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda delil toplama işlemleri titizlikle yürütülüyor. Delil toplanmayan binalarda enkazın kaldırılmasına müsaade edilmiyor. Mimar, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan 3'er kişilik bilirkişi heyeti, savcı denetiminde enkazlardan karot ve demir örnekleri alıyor. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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