Deprem bölgesindeki evler hakkında genelge! Hangi evlere girilebilecek?

AFAD, İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde “yıkık”, “acil yıktırılacak” ve “ağır hasarlı” yapılara, afetzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi/girilmemesi kurallarını yayımladı.