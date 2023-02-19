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Deprem bölgesindeki evler hakkında genelge! Hangi evlere girilebilecek?

İHA
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Giriş: 19.02.2023 17:35
AFAD, İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde “yıkık”, “acil yıktırılacak” ve “ağır hasarlı” yapılara, afetzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi/girilmemesi kurallarını yayımladı.
Deprem bölgesindeki evler hakkında genelge!
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